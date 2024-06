Forlì, torna il mercatino delle “Pulcette” dedicato ai bambini

Con l’arrivo dell’estate torna, a Forlì, il Mercatino delle Pulcette con ben cinque appuntamenti durante il mese di luglio. L’attività è gratuita e dedicata a tutti i bambini da 5 a 12 anni: si vende, si compra, si scambia, si dona. Il Mercatino si svolgerà in Piazza Saffi, in alcuni luoghi del centro storico (in Corso Mazzini 75 e nella Piazzetta delle Operaie in via Paradiso 5) e presso il Polisportivo Otello Buscherini in via Orceoli 17. Le serate dedicate a questa attività, esclusivamente nel mese di luglio, saranno lunedì 1, giovedì 11, lunedì 15 e 22, martedì 30, dalle 19.30 alle 22. L’edizione 2024 è a cura del Centro per le Famiglie, in collaborazione con le condomine della Piazzetta delle Operaie insieme a Forlì Città Aperta, la Polisportiva Buscherini e l’Associazione Idee in Corso insieme all’Associazione Pensiero&Azione Aps.

Informazioni

l’accesso è gratuito ma è necessaria l’iscrizione (entro la mezzanotte del giorno precedente) presso il seguente link: https://icos.comune.forli.fc.it/ sotto la sezione dedicata al Mercatino delle Pulcette. È consentito stabilire l’allestimento dalle ore 19, ad ogni adulto sarà assegnata una sola postazione (mt. 2x2) che potrà accogliere più bambini. Non sono ammessi nell’area del mercatino cani di tutte le taglie e biciclette.