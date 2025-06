Forlì. Torna il concerto di Radio Bruno in piazza Saffi. I big della musica sul palco il 2 luglio

Le stelle della musica italiana sono pronte a invadere Forlì. Dopo il tutto esaurito dell’anno passato, mercoledì 2 luglio torna Yoga Radio Bruno Estate, il tour di Radio Bruno che ogni anno porta i grandi nomi della musica nel cuore delle maggiori città italiane. La serata è a ingresso libero fino a esaurimento posti ed è organizzata in collaborazione con il Comune di Forlì. Appuntamento dalle ore 20 in piazza Saffi, dove saliranno sul palco Alex Wyse, Arianna, Boomdabash, Fabio Rovazzi, Gabry Ponte, Il Pagante, Leo Gassmann, Orietta Berti, Settembre, The Kolors, Tiromancino e Willie Peyote. Il grande spettacolo di Yoga Radio Bruno Estate sarà trasmesso in diretta su Radio Bruno, sul canale 73 del digitale Terrestre e sull’app ufficiale di Radio Bruno. E grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda su Italia 1, in differita e in prima serata.