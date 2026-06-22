Forlì. Torna il Big Happy Fest: il 27 giugno quattro band metal per ricordare Maurizio Lentis

Torna sabato 27 giugno al Parco Urbano Franco Agosto di Forlì il Big Happy Fest, festival rock e metal nato per ricordare Maurizio “Happy” Lentis, infermiere dell’Unità di Raccolta Avis di Forlì, musicista e donatore, scomparso prematuramente. L’evento è a ingresso gratuito e si svolgerà all’Arena Concerti della Collina dei Conigli.

L’iniziativa è organizzata dal gruppo di amici di Maurizio in collaborazione con AVIS Comunale Forlì — che quest’anno compie novant’anni — e con La Collina dei Conigli, con il supporto di Death Over Rome Booking.

Sul palco si alterneranno quattro band del circuito metal italiano: i Sun of the Suns, technical death metal con influenze fantascientifiche; gli Ural, formazione torinese di thrash e crossover; i Terbiocide, technical thrash con testi di critica sociale; e gli Stygian, quintetto ravennate di blackened hardcore.

Per tutta la serata saranno attivi punti ristoro — pizzeria Peter Pan, birreria e bar della Collina dei Conigli — oltre a banchetti di merchandising musicale e un’area giochi per bambini. Presente anche lo stand AVIS con i volontari dell’associazione.