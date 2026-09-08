Forlì torna “Capitale del respiro”

Sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione delle malattie respiratorie, della ricerca scientifica e dello sport, promuovendo uno stile di vita sano e consapevole. Con questi obiettivi torna venerdì e sabato, per l’ottavo anno consecutivo, “Sharing Breath”, la Giornata del respiro. Motore della manifestazione è Ammp, Associazione Morgagni malattie polmonari, in collaborazione con Csain e con l’amministrazione comunale. «Siamo fieri di partecipare – dichiara l’assessora Andrea Cintorino – perchè crediamo che il valore di una città si misuri anche sulla capacità di fare squadra e Sharing Breath è diventata questo: una grande squadra che continua a crescere e a dare visibilità a un tema importante».

Il programma di venerdì prevede numerosi interventi di esperti medici provenienti da tutta Italia, affiancati da testimonianze di pazienti e rappresentanti delle associazioni, con l’intento di focalizzare l’attenzione sulla ricerca scientifica, condividendo aggiornamenti su trattamenti e terapie e raccontando le difficoltà che le persone affette da malattie respiratorie affrontano quotidianamente nella gestione della patologia.

Ad aprire la giornata, dalle 9, un convegno presieduto dal professor Venerino Poletti in aula Campostrino, dedicato alle malattie polmonari rare. Ultimo appuntamento alle 19 per la cena di beneficenza al Chiostro di San Mercuriale, dove sarà presente un catering di volontari proveniente dall’Istituto Artusi di Forlimpopoli. «I nostri allievi sono molto attivi – spiega il docente Stefano Buda – perchè credono nei progetti che proponiamo». Il ricavato della cena sarà impiegato nell’acquisto di apparecchiature di supporto per il reparto di Pneumologia dell’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. «Continua anche quest’anno la nostra attività di sostegno – spiega Matteo Buccioli, presidente Ammp – in sette anni abbiamo raccolto circa 50 mila euro che sono stati devoluti interamente al reparto di Pneumologia di Forlì e al centro di fibrosi cistica di Cesena». Per quanto riguarda invece il programma di sabato è prevista come prima attività la “Pedalata del respiro” in partenza alle 7.30 dal Fantini Club di Cervia in direzione Forlì. La giornata proseguirà in piazza Saffi e sarà interamente dedicata allo sport, in particolare a quello di inclusione, elemento fondamentale per «fare prevenzione – commenta Buccioli – e abbattere le barriere: saranno presenti atleti olimpici e paraolimpici per incontrare i presenti insieme ai responsabili delle associazioni sportive e sensibilizzare sull’importanza di non arrendersi di fronte alla malattia».

«Sharing Breath unisce valori nei quali Forlì si riconosce: ricerca, prevenzione, solidarietà e inclusione – dichiara il sindaco Gian Luca Zattini – essere per l’ottavo anno la capitale italiana del respiro è motivo di orgoglio per tutta la città. La manifestazione, coinvolgendo medici, pazienti, associazioni, scuole e realtà sportive, trasforma la partecipazione in un aiuto concreto alla sanità del territorio».