Forlì. Topi vicino alle abitazioni, bonifica in alcune aree verdi

Ratti a ridosso delle case, scattano i lavori di bonifica. È stato approvato il progetto relativo ai lavori di intervento nell’area verde tra via Mazzatinti e via Pietro Nenni dopo la segnalazione di alcuni residenti per la presenza di topi.

La zona era già oggetto di opere di riqualificazione per la realizzazione della nuova area ortiva comunale che sorgerà proprio in questa area. Nel frattempo, il Comune procederà all’eliminazione di una siepe rigogliosa responsabile della presenza dei topi. Gli arbusti ed i piccoli alberi da frutto hanno, infatti, creato un habitat naturale in cui si è insediata una colonia di piccoli roditori che hanno proliferato assieme ad alcuni insetti.

La loro presenza non è passata inosservata ad alcuni residenti che hanno segnalato gli sgraditi “vicini” agli uffici preposti del Comune facendo così scattare l’intervento di derattizzazione. L’amministrazione comunale si è mossa subito facendo posizionare, in prima battuta, delle trappole che, tuttavia, non si sono rivelate sufficienti a risolvere il problema. In accordo con i residenti, dunque, si è scelto di anticipare la rimozione della siepe, intervento comunque previsto tra quelli volti alla riqualificazione di tutta l’area in vista della realizzazione degli orti. Unitamente a questo intervento, è arrivato il via libera anche ai lavori in via Calamandrei nei pressi dell’area di sgambatura per cani.

I residenti in un’abitazione limitrofa al giardino recintato dedicato a Fido, infatti, erano disturbati dall’abbaio, soprattutto in orario serale, dei frequentatori a quattro zampe dell’area a loro dedicata.

Dal momento che si è rivelato insufficiente il tentativo di regolamentare l’accesso alla realtà in orari specifici, si è scelto di alzare la siepe di confine in modo che possa garantire una maggiore insonorizzazione.

Gli interventi che riguarderanno complessivamente le tre vie, godranno di un investimento complessivo di circa 22 mila euro.