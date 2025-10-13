Forlì, testimonianze e telecamere al vaglio per l’accoltellamento fuori dal “Ruffilli”

Proseguono le indagini della Polizia di Forlì sul grave episodio avvenuto sabato mattina fuori dall’Istituto “Ruffilli” dove in una rissa tra studenti, alcuni di loro sono finiti in ospedale a causa di alcune coltellate. Resta il massimo riserbo da parte della Procura e delle forze dell’ordine che stanno indagando per ricostruire quanto accaduto e sulle responsabilità dei giovani. In particolare verranno visionate le riprese delle telecamere presenti in zona, comprese quelle della Guardia di Finanza che si trova a pochi metri dalla scuola di via Romanello. Gli inquirenti hanno sentito i ragazzi e alcuni testimoni tra gli studenti per cercare di capire da cosa è nata la discussione e per quale motivo uno dei ragazzi aveva con sé un coltello.

