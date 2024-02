Forlì. “Teste farcite”, il business di una giovane coppia: cornetti extra large pieni d’amore

Quando in Italia si pensa al binomio collaudato cappuccino e cornetto in pochi immaginano che quel croissant può essere ripieno di salsiccia, cheddar e cipolla caramellata. Dalla voglia di stupire e di trasmettere il concetto che un cornetto xxl salato può essere un pasto completo, nasce “Teste farcite”, un vero e proprio food truck attrezzato per girare e far assaggiare i tanti e variegati croissant prodotti dai forlivesi Idina Cortesi (28 anni) e Davide Santini (31 anni). «Siamo partiti cercando di trasformare un classico hamburger in un cornetto farcito, non il classico croissant che si può trovare per la colazione - raccontano i due giovani imprenditori gastronomici -, la gente che abbiamo incontrato con il nostro food truck è impazzita per ciò che proponiamo. In questi mesi, producendo il croissant direttamente noi sul furgoncino appositamente attrezzato, le proposte si sono ampliate. Un altro best seller è il cornetto polipo e patate. Questo ci ha spinti a pensare di allargarci, oltre al food truck, che comunque continueremo a portare in giro a festival e fiere, a breve apriremo anche un laboratorio in zona San Domenico a Forlì».

L’esperienza di “Teste farcite” è partita solamente a giugno scorso, prima Davide e Idina si occupavano d’altro. Lui sempre nel settore della ristorazione come sfoglino e si è occupato della produzione anche di furgoni proprio come i food truck, lei studentessa in lettere e comunicazione a Torino ha alle spalle un altro impiego da dipendente. «Non ci incontravamo dalle scuole superiori, quando sono rientrata a Forlì dopo gli studi ho rivisto Davide per strada e non ci siamo più separati» dice Idina. Da qui la voglia di coniugare amore e lavoro. La coppia si trasferisce in Sardegna per un anno, mentre lui ne approfitta per seguire corsi di formazione. Tornati nella città mercuriale decidono che è arrivato il momento di dare gambe al loro progetto e la scorsa estate, dopo alcuni lavori al food truck, partono portando in giro per le fiere “Teste farcite” con una tappa prolungata tra Olbia e San Teodoro. «Siamo soci innamorati, abbiamo deciso di fare qualcosa per noi che avesse a che fare con il cibo e con i viaggi - spiega la coppia -. Da qui è partito tutto. L’estate l’abbiamo trascorsa in Sardegna con il food truck e poi abbiamo scelto di tornare a Forlì. Qui ci siamo spostati per lo più per fiere e ora che i nostri croissant farciti cominciano a prendere piede, abbiamo pensato di aumentare i nostri spazi con un laboratorio visto che ora i cornetti xxl, che richiedono preparazioni lunghe e anche complesse, vengono fatte a bordo del food truck. In questo modo avremo l’opportunità di aumentare la nostra produzione e accontentare la clientela che già ci contatta per compleanni, aperitivi o eventi privati». Almeno per il momento “Teste farcite” lo si può trovare in giro per le fiere o si possono degustare i croissant ordinandoli direttamente al proprio domicilio scoprendo il menù di Idina e Davide tramite la pagina Instagram della loro attività.