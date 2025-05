Forlì, terribile schianto in tangenziale: gravissimo un giovane

Un grave incidente stradale sulla tangenziale di Forlì nel tratto che va dal cimitero monumentale in direzione Faenza. Dopo l’uscita di San Benedetto, una Mitsubishi Colt ha tamponato un furgone Iveco che trasportava alimentari. Il furgone a sua volte stava sorpassando un mezzo Anas fermo sulla destra della strada, preceduto da un mezzo che segnalava i lavori.

La Mitsubishi ha prima tamponato il furgone che trasportava i generi alimentari per poi schiantarsi violentemente contro il rimorchio del camion Anas. La Mitsubishi ospitava due ragazzi sulla parte anteriore e una ragazza nel lato posteriore. Il più grave è il ragazzo seduto sul lato passeggero, seriamente ferito a un braccio e trasportato in elicottero con codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. La corsia nord è chiusa con uscita obbligatoria a San Benedetto. Ferite più lievi per gli altri occupanti dell’auto (ricoverati in codice di media gravità a Forlì), illesi gli altri conducenti. Sul posto i sanitari del 118 con tre ambulanze, i Vigili del Fuoco, i tecnici Anas e la Polizia Locale.