Forlì, termosifoni accesi fino al 29 aprile

L’amministrazione comunale di Forlì informa che, tenuto conto delle previsioni meteorologiche attese per i prossimi giorni che prevedono condizioni incerte e temperature minime particolarmente rigide, in deroga al periodo di riscaldamento previsto per la stagione termica 2023-2024, è disposta la possibilità di riaccensione degli impianti di riscaldamento a servizio di tutti gli immobili pubblici e privati, nell’ambito del territorio comunale, fino al 29 aprile compreso, per una durata massima di 7 ore giornaliere, con una temperatura massima di 19 °C.