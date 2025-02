Forlì, tentata spaccata al Danubiana Market

Assalto alle 5 di mattina al Danubiana Market di via Ravegnana al civico 34, ma l’allarme dato un testimone ha messo in fuga i due malviventi che avevano fatto un buco nella vetrata. Uno dei due, tunisino, è stato fermato poco distante dai Carabinieri immediatamente accorsi sul posto.

I due balordi, senza fissa dimora quello identificato dai militari, ma si sospetta anche il connazionale, hanno tentato di aprirsi un varco nell’esercizio di generi alimentari rumeni, quando ancora doveva fare giorno. Utilizzando una pietra o forse un tombino, hanno più volte colpito la vetrata dell’ingresso, riuscendo a fare un buco. Difficile capire se siano anche riusciti ad entrare anche perchè i ripetuti colpi hanno attirato l’attenzione di qualche testimone che ha subito fatto il numero di emergenza 112. Sul posto si è immediatamente avvicinata una gazzella dei Carabinieri che ha sicuramente messo in fuga i due malviventi. Uno di loro è stato intercettato poco distante, al Foro Boario, ed è stato denunciato per il tentato furto. L’altro responsabile è riuscito a fare perdere le sue tracce. Entrambi però farebbero parte di un gruppo di stranieri senza fissa dimora che trova riparo in un’area abbandonata in viale Vespucci, poco distante dalla stazione ferroviaria, dove in più occasioni si sarebbero resi protagonisti di reati che vanno dal furto alla rapina. Ieri mattina la titolare dell’esercizio è andata in caserma per formalizzare la denuncia. Pare non sia stato sottratto nulla dall’esercizio commerciale.