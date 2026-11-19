Ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per una raffica di spinte, calci, pugni e sputi dopo aver sventato un furto. È il bilancio della rapina avvenuta martedì sera al supermercato Famila di via Andrea Costa, nei pressi della stazione.

L’addetto alla sicurezza aveva notato fin dall’ingresso i movimenti sospetti di due giovanissimi di origine nordafricana che si aggiravano tra gli scaffali senza intenzione di fare la spesa. Seguendoli, li ha visti manomettere i dispositivi antitaccheggio e nascondere sotto i giubbotti patatine, generi alimentari e due bottiglie di superalcolici. Giunti alle casse automatiche, dove tentavano di uscire pagando soltanto una confezione di pane, i due sono stati bloccati dal vigilante. Di fronte alla richiesta di restituire la refurtiva, i giovani hanno reagito con violenza, colpendolo ripetutamente prima di riconsegnare la merce. L’uomo ha riportato lievi ferite giudicate guaribili in tre giorni.

Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia, che ha rintracciato e fermato uno dei responsabili: un 15enne di origine straniera è stato denunciato per tentata rapina e successivamente affidato alla madre.