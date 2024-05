Forlì, tensione tra i genitori e la dirigente: fuori dalla scuola arriva la Polizia

Una serata di grande tensione quella di ieri, al culmine di settimane di rapporti molto difficili tra i genitori e la dirigente scolastica. Alla base c’è un mancato confronto tra dirigente e genitori, con una delegazione di questi ultimi che ha manifestato tutta la sua insofferenza all’esterno della scuola media Glauco Fiorini di Villafranca, sede centrale dell’Istituto comprensivo 9 “Beatrice Portinari”. L’istituto comprende due scuole materne, due elementari e una scuola media sparse tra le frazioni di Villafranca, San Martino in Villafranca e Roncadello. Mentre era in corso il collegio docenti, all’esterno alcune decine di genitori aspettavano per incontrare la preside Sonia Mastroleo. La riunione degli insegnanti è terminata verso le 20.30 e dopo l’uscita dei docenti, i genitori volevano confrontarsi “de visu” con la preside, che ha chiamato la Polizia. Una chiamata che è stata effettuata anche dagli stessi genitori, così alla fine un acceso confronto si è potuto svolgere con la supervisione delle forze dell’ordine. Un incontro dal clima tutt’altro che sereno, ultima puntata di un rapporto conflittuale che al momento sembra lontano da una soluzione.