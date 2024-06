Corso della Repubblica sembra un fiume: un’altra giornata difficile per il maltempo a Forlì, con una violentissima bomba d’acqua nel primo pomeriggio di oggi nella città mercuriale. L’acqua è entrata anche in alcuni negozi di Corso della Repubblica, con grandi disagi per esercenti e cittadini, nell’ennesima puntata di una serie di guai da maltempo che sembra non volere finire mai.