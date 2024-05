Forlì, tempo di restauro e pulizia per la statua di Icaro e le aquile

“300 metri lineari di facciate per un intervento atteso da decenni, che questa amministrazione ha sostenuto interamente con fondi propri”. Il sindaco e candidato alle prossime elezioni amministrative, Gian Luca Zattini, riassume così l’intervento di ripristino e consolidamento delle facciate di Palazzo Studi, avviato a fine del 2022 e in dirittura d’arrivo con un’importante novità, il restauro della statua di Icaro.

“Sulle alte facciate di questo importante edificio, simbolo dell’architettura razionalista di Cesare Valle, sono state effettuate opere di consolidamento e restauro di tutte le parti intonacate e sui materiali lapidei, molte delle quali erano compromesse dal tempo e determinavano rischi per la sicurezza dei passanti e degli oltre 1500 studenti che frequentano gli istituti presenti nell’edificio. Abbiamo tutti in mente l’immagine delle transenne perennemente presenti sul marciapiede perimetrale - spiega Zattini in una nota - l’intervento, svolto con grande attenzione e rispetto per le attività scolastiche che hanno potuto proseguire senza alcun tipo di interferenza da parte del cantiere, ha restituito alla città una nuova immagine dell’edificio. Si sono risolte situazioni di degrado latenti da oltre un decennio, nel punto di ingresso principale alla nostra città. Sono stati messi in piena sicurezza e riqualificati gli ingressi al Liceo Classico e adesso il cantiere è pronto per completare il perimetro dello stabile, su Piazzale della Vittoria fino all’angolo di Viale della Libertà. La novità è che, con i fondi residui dell’opera e l’autorizzazione della Sovrintendenza, si riuscirà anche ad effettuare un intervento di restauro e pulitura conservativa sia delle aquile originali presenti sulle facciate posteriori del Palazzo, che della statua di Icaro, iconico monumento della città di Forlì.”