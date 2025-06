Forlì, telecamere e corsi di autodifesa per la sicurezza nel quartiere Cava

Per il quartiere Cava di Forlì, tra le azioni per promuovere la sicurezza e combattere il degrado, il Comune prevede l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza, la riqualificazione dei percorsi pedonali, il ripristino e la manutenzione dei gazebo e di altre strutture danneggiate e la riverniciatura dell’anfiteatro. Ma l’amministrazione si sta attivando anche per l’organizzazione di corsi di autodifesa e la sperimentazione di forme di sicurezza integrata basate sulla collaborazione volontaria dei residenti.

Lo ha spiegato l’assessore alla sicurezza, Luca Bartolini, che assieme al vicesindaco Vincenzo Bongiorno, alcuni tecnici del Comune e agenti della Polizia locale ha incontrato, lunedì, i cittadini all’anfiteatro del Parco Bertozzi per raccontare lo stato di avanzamento del progetto CavaSiCura. L’iniziativa, finanziata con risorse della Regione e realizzata dal Comune con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità dei parchi Leopoldo Bertozzi e Bruno Lugaresi, ha visto il coinvolgimento e la partecipazione diretta della comunità locale. Durante la serata sono stati condivisi i risultati del percorso partecipativo che ha visto i rappresentanti del quartiere, delle associazioni e dell’istituto comprensivo n. 5 dialogare col Comune per individuare criticità e proposte di intervento. “Il confronto è stato molto utile- dice il vicesindaco - lo spirito del progetto CavaSiCura è rafforzare il valore e il ruolo della cittadinanza attiva nella cura dei beni pubblici. Il percorso fin qui intrapreso ne è la testimonianza concreta. L’incontro con il quartiere ci ha offerto ancora una volta l’opportunità di illustrare gli interventi che andremo a realizzare come amministrazione per rendere più sicuri e accoglienti i parchi Bertozzi e Lugaresi, da sempre punti di riferimento e luoghi di aggregazione per l’intera comunità”.