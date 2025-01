Forlì, TEDx: biglietti esauriti per sabato al teatro Fabbri

TEDx è un successo annunciato. I biglietti per partecipare all’appuntamento forlivese del format statunitense nato per diffondere idee innovative e stimolare il dibattito, in programma al teatro Diego Fabbri sabato 1° febbraio alle ore 15, sono stati tutti venduti.

Lo spettacolo, oltre alle performance dei 7 speaker vedrà la partecipazione di Paolo Cevoli. Ma non tutto è perduto: per chi volesse esserci a tutti i costi, la community del TEDx Forlì ha creato un gruppo Facebook dedicato allo scambio biglietti, dove chi ne possiede può interagire con chi invece non ha fatto in tempo ad acquistarne nessuno: https://www.facebook.com/groups/960749179313038.

Mail: info@tedxforli.com. Tel: 0543 807751