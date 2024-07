Forlì. Techne, bilancio sociale di oltre 3,8 milioni di euro

Ha chiuso con un fatturato di oltre 3.850.000 euro il quattordicesimo bilancio sociale di Techne, ente di formazione di proprietà del Comune di Forlì attraverso Livia Tellus Romagna Holding Spa e del Comune di Cesena. Una realtà che conta una cinquantina tra dipendenti e collaboratori stabili, la cui mission prevede oltre il 60% delle attività dedicate a persone svantaggiate e giovani, realizzate grazie ai fondi del Pnrr e al Fondo sociale europeo. Collaborazioni con oltre 400 aziende del territorio provinciale per offrire a giovani, adulti e persone svantaggiate l’opportunità di misurarsi nel mercato del lavoro e promuovere un concreto inserimento professionale. I dati sono stati presentati venerdì nella sede di via Buonarroti 1 alla presenza di 150 partecipanti tra i quali molti amministratori. Attraverso i numerosi stage e tirocini che ogni anno vengono realizzati, infatti, l’ente di formazione permette alle persone di acquisire competenze e spendersi direttamente in un contesto aziendale, fino ad arrivare spesso al traguardo dell’assunzione. «L’ente rappresenta una risorsa per l’intero territorio – sostiene Angelica Sansavini, assessora del Comune di Forlì – in grado di offrire un reale contributo sui temi dell’inclusione sociale e della formazione, rappresentando quindi un supporto concreto per le persone e le famiglie».

La festa annuale si è svolta con una formula diversa, “Colazione a Techne: fermati per un caffè” è lo slogan che ha caratterizzato la mattinata organizzata per permettere ad amici, allievi, genitori, imprenditori e istituzioni di passare, anche al volo, per regalarsi un caffè preparato e servito dai ragazzi speciali dell’ente di formazione, accompagnato da chiacchiere e sorrisi. Padrona di casa Lia Benvenuti, direttore generale dell’agenzia formativa che evidenzia «un anno pieno di soddisfazioni nel quale abbiamo raggiunto risultati rilevanti grazie alle capacità e all’impegno delle persone che lavorano a Techne e che ne fanno una grande squadra, oggi tutta riunita per festeggiare. Un ringraziamento speciale – sottolinea Benvenuti – a Daniele Versari, titolare di Estados Cafè, che ha dato un importante contribuito alla realizzazione dell’evento».