Forlì, Taverna Verde: Franco Nanni nuovo presidente

Si è tenuta ieri sera, 8 maggio 2025, presso il Naima di Forlì, l’assemblea dei soci della Cooperativa Taverna Verde, storica realtà cittadina fondata nel 1954 e tuttora vivacemente attiva. All’ordine del giorno, l’elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Al termine dello scrutinio, dopo il voto espresso da 66 soci, sono stati eletti i 9 nuovi componenti del Consiglio: Marinella Frulli, Nicole Berni, Marina Piacenti, Franco Nanni, Roberto Valmori, Ezio Mordenti, Romolo Ravaglia, Pasquale Di Maio, Claudio Montanari.

Subito dopo l’insediamento, il Consiglio ha nominato Franco Nanni come nuovo Presidente e Roberto Valmori come Vicepresidente. Con due nuovi ingressi – Marina Piacenti e Claudio Montanari – e molte conferme, per la Cooperativa Taverna Verde si apre un nuovo triennio all’insegna delle sfide e dell’impegno, con l’auspicio di rafforzare ulteriormente l’attenzione verso i valori della mutualità e del sostegno alla comunità che frequenta e anima la cooperativa.

Fondata nel dopoguerra, la Cooperativa Taverna Verde rappresenta da oltre settant’anni un punto di riferimento per la vita sociale, culturale e ricreativa di Forlì. Situata nel quartiere di Ospedaletto, è storicamente riconosciuta come luogo di aggregazione popolare, promozione di iniziative comunitarie, attività sportive e solidali.