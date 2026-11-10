Forlì, Tassinari: «Ravegnana, opera da 404 milioni, ora individuare le risorse necessarie»

FORLI’. «L’ammodernamento della Ravegnana ha fatto un passo avanti. A luglio ANAS ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il tratto della statale 67 tra Forlì e Ravenna e lo ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ringrazio il sottosegretario Tullio Ferrante per l’attenzione riservata a quest’opera e per l’aggiornamento sullo stato del progetto». Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia. «ANAS ha valutato tre alternative di tracciato. La soluzione scelta prevede di adeguare la strada esistente e di realizzare alcuni tratti in variante in prossimità di Durazzanino, Ghibullo e Coccolia. L’intervento riguarda circa 20 chilometri e ha un costo stimato di 404 milioni di euro. L’opera è inserita nella sezione “Inseribilità” del Contratto di programma MIT-ANAS 2021-2025 e a oggi non è finanziata».

«La Ravegnana è una strada che ogni giorno serve chi si sposta per lavoro, le imprese e le comunità che vivono lungo il percorso. È anche un collegamento importante tra due capoluoghi e tra l’aeroporto di Forlì e il porto di Ravenna. Chi abita nei centri attraversati dalla statale aspetta da anni una risposta ai problemi di sicurezza e di traffico». «Ora spetta al Ministero decidere sull’avvio della fase successiva di progettazione. Continuerò a seguire il dossier con il sottosegretario Ferrante per chiarire i tempi di questo passaggio e individuare le risorse necessarie a realizzare l’opera», conclude Tassinari.