Forlì, Tassinari: “Forza Italia cresce, grazie a tutti per la fiducia”

Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice Regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna commenta così i risultati delle elezioni europee. “Prima di entrare nel dettaglio dell’analisi vorrei ovviamente fare dei ringraziamenti: prima di tutto alle 5.461 persone che mi hanno dato la loro fiducia scrivendo il mio nome sulla scheda. In un contesto complicato come quello di oggi raccogliere preferenze non è mai scontato e vorrei dire a questi elettori che sento forte la responsabilità della loro fiducia che ripagherò impegnandomi al massimo come faccio sempre. Poi un grazie alla mia squadra fatta di persone che mi hanno aiutato e soprattutto di tanti amministratori, volontari e sostenitori che si sono messi a disposizione per organizzare banchetti ma anche incontri ed occasioni di confronto. Partiamo, nell’analisi da un dato: Forza Italia è cresciuta in Emilia-Romagna rispetto alle elezioni politiche del 2022 crescendo dal 5,83 al 6,11. Sono pochi decimali, è vero, ma si tratta comunque di un segnale che non era scontato alla vigilia.

Da un punto di vista personale posso raccogliere la soddisfazione di essere la più votata di Forza Italia nella nostra Regione, ovviamente dopo il segretario Antonio Tajani.

Le preferenze sono il riconoscimento di un lavoro importante e a Forlì, Provincia e città, le preferenze sono rispettivamente 2361 e 1148. A Forlì città poi il dato è incoraggiante per Forza Italia che ha fatto segnare un ottimo 7,9%. Non è facile in una Regione a forte tradizione di sinistra riuscire a fare un buon risultato nel momento in cui il maggior partito di centrodestra esprime anche il presidente del Consiglio. Per questo dobbiamo essere soddisfatti di aver migliorato la nostra percentuale e di continuare a rappresentare l’area moderata che sta in mezzo tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico. Ora dobbiamo fare l’ultimo sforzo per i ballottaggi e poi riprendere a capofitto la nostra azione in parlamento e nel territorio per portare avanti quell’eredità di concretezza, competenza e moderazione che ci è stata affidata da Silvio Berlusconi”.