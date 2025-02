Forlì, tanto pubblico a “Mattoncini in comune” e arriva anche il ministro Giuli GALLERY

FORLI’. La seconda edizione di Mattoncini in comune a Forlì a cura dell’associazione Collego APS è stata un successo di pubblico, sia grandi che piccoli. In mostra oltre cinquecentomila mattoncini montati con tanti temi proposti per diverse tipologie di pubblico, dai dinosauri al parco giochi meccanizzato e illuminato, dai poetici fiori alle auto sportive.

Tra le MOC esposte anche il progetto “meraviglie del mondo antico”, di Cesare Domenichini associato Collego e grande appassionato di costruzioni; “I giardini di Babilonia” già visti in alcune mostre e per la prima volta in assoluto a livello mondiale “Il faro di Alessandria”, un’opera che per essere realizzata ha necessitato di un progetto di oltre 100 ore di lavoro e 13 mila mattoncini. Per la terza meraviglia del mondo antico “Mausoleo di Alicarnasso” bisognerà aspettare la prossima edizione.

Apprezzatissimo da tutto il pubblico il colorato, meccanizzato e pieno di luci “PARCO GIOCHI”. Grande soddisfazione anche per la novità di questa edizione, l’area giochi che ha visto grandi e piccini cimentarsi in opere d’ingegno e fantasia con tanto di attestato finale firmato dal presidente. Domenica, complice il carnevale in piazza e il tam tam il pubblico ha fatto fino un’ora di fila per ammirare la mostra e giocare nell’area dedicata.

Queste le dichiarazioni del direttivo di Collego APS, Giorgio Perrucci, Andrea Antonelli, Letizia Zagnoli «siamo veramente soddisfatti perché stiamo riuscendo nel nostro intento, coniugare la nostra passione a progetti benefici, e questa mostra di Forlì è stata l’occasione per farci conoscere ulteriormente. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per il grande sostegno e per averci fatto il grande regalo di portare il Ministro della Cultura Alessandro Giuli a farci visita, il quale è stato piacevolmente colpito spendendo belle parole. Per la prossima edizione abbiamo già tante idee, potenzieremo sicuramente l’area giochi e porteremo tante altre belle novità».