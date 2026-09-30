Forlì, tanti progetti contro la violenza di genere. Il Comune: “Aumentiamo i fondi”

A Forlì l’avviso pubblico, promosso dal Centro Donna per contributi a soggetti senza scopo di lucro per progetti e iniziative volti a promuovere e sostenere le Pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere si è chiuso con numerose richieste di finanziamento. E Il Comune ha in mente per questo di aumentare i fondi. “Il bando è diventato un punto fermo della programmazione del nostro Centro Donna - dice l’assessora alle Pari opportunità, Andrea Cintorino - quest’anno, tuttavia, le domande pervenute sono state moltissime, più del previsto, e questo significa che c’è grande sensibilità sul tema della violenza di genere”. I progetti presentati, aggiunge, “sono tutti di grande qualità e dimostrano un approccio concreto e multidisciplinare alla sfida quotidiana delle pari opportunità”.

Ne emerge in particolare “la volontà diffusa tra enti del terzo settore e associazioni di promozione sociale di dare una mano, di affrontare i problemi legati alla violenza contro le donne con proposte mirate e percorsi di emancipazione sociale ed economica finalizzati ad azzerare il divario di genere”. Per questo, conclude l’assessore, “in futuro valuteremo maggiori risorse a valere su questo bando, perché lo riteniamo strategico non solo per andare in soccorso di chi è vittima di violenza, ma anche per investire e rafforzare una cultura di genere più equa ed inclusiva, a tutela delle donne e di ogni forma di fragilità”.