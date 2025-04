Forlì, tante zecche lungo il parco fluviale: animali e persone morsi in passeggiata

Chi, nelle scorse giornate di bel tempo, ha optato per qualche escursione lungo il parco fluviale a piedi, magari in compagnia del proprio cane, ha avuto una amara sorpresa: dove l’erba è alta, come nel tratto che da sotto il ponte di via del Gualdo va verso Ladino, sono infatti numerose le zecche che attendono il passaggio di qualcuno per consumare il proprio pasto di sangue. Alcuni cittadini forlivesi si sono ritrovati addosso gli sgraditi ospiti e hanno contato fino ad una trentina di parassiti tra il manto del proprio cane.

