Forlì, tangenziale: lavori alla galleria Ravegnana, come cambia la circolazione

Anas ha programmato le attività di manutenzione degli impianti della galleria ‘Ravegnana’ lungo tangenziale di Forlì. Dalle 9 di lunedì 3 e fino alle 18 di mercoledì 5 agosto la galleria sarà interdetta alla circolazione stradale. Al fine di ridurre al minimo la ripercussione sul traffico l’interdizione interesserà una sola direzione di marcia alla volta.

Durante tale periodo la statale sarà pertanto chiusa al traffico – in maniera alternata e mai contemporanea in direzione Faenza o Rimini – dal km 4,500 al km 6,250. Durante lil periodo di interdizione il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria, come da indicazioni sul posto.