Forlì, tangenziale: l’uscita 12 aperta entro la fine del 2026

Sarà attivata entro la fine dell’anno l’uscita 12 della tangenziale di Forlì. Uno dei diversi cantieri che insistono sul quartiere di San Martino in Strada, con conseguente forti disagio sul traffico, al centro di tre question time presentati oggi in Consiglio comunale da Giulio Marabini del Partito democratico. Come precisa nella risposta l’assessore alla Mobilità Giuseppe Petetta, su calendario e organizzazione dei cantieri c’è “una collaborazione continua” con gli enti gestori dei sottoservizi per coordinare la migliore pianificazione dei flussi di traffico, mettere in campo le soluzioni con il minore impatto e tutelare la sicurezza dei lavoratori. Eventi imprevedibili, come quanto accaduto in via Mario Persiani, entra nello specifico dei quesiti del dem, possono alterare la programmazione. La via è infatti chiusa dal 24 ottobre a causa di una tubatura rotta e sarà riaperta al massimo entro la fine della settimana. Tra i vari cantieri che interessano la zona, continua Petetta, solo uno è gestito direttamente dal Comune, quello per la pista ciclabile di via Decio Raggi, e chiuderà entro la primavera. Proprio su questo auspicava una migliore modulazione Marabini. Mentre per la tangenziale, conclude Petetta, Anas riporta appunto che l’uscita 12 sarà aperta entro la fine del 2026.