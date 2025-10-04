Forlì, taglio del nastro per il ciclodromo FOTOGALLERY

Dopo una lunga attesa, la città di Forlì ha un nuovo ciclodromo in via Mazzatinti. Si tratta di un nuovo centro sportivo polivalente, dedicato al ciclismo, inaugurato ieri pomeriggio in occasione dell’evento organizzato dall’Asd 1, 2, 3 Stella. I lavori, per un importo di circa 1 milione di euro di cui 499 mila euro di fondi regionali, sono stati ultimati qualche mese fa e riguardano, oltre alla pista per gli allenamenti, i nuovi spogliatoi e un percorso vita, esterno alla pista ciclabile, volto a promuovere la pratica motoria e la sostenibilità ambientale.