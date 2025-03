Forlì, svolta per il Mercato delle erbe

Creare una vera e propria piazza nel cuore del Mercato delle erbe per superare i vincoli dell’area mercatale che, al momento, impediscono agli esercenti di somministrare cibo e bevande in orario serale e possano così lavorare come tutti gli esercizi pubblici presenti in centro. È questa la soluzione individuata dall’amministrazione comunale per superare i nodi burocratici che imbrigliano l’attività degli operatori che sono già all’interno del mercato coperto rendendo così questa area cittadina la più attrattiva possibile. Una soluzione individuata di concerto con i rappresentati degli operatori economici. «Abbiamo incontrato le associazioni di categoria – spiega l’assessora Andrea Cintorino – quindi in concerto con loro, 3-4 settimane fa, abbiamo istituito un tavolo con i dirigenti del Comune di diversi ambiti quali, ad esempio, sviluppo economico, servizio mercatali, lavori pubblici». Da qui la soluzione, pratica, per superare i vincoli legati a norme regionali e trovare così una quadra tra la vendita della mattina e la somministrazione della sera. «Ci stiamo lavorando ma il progetto è quasi definito – prosegue Cintorino – . Riguarda la separazione dell’area demaniale mercatale da quella dove sono aperti i nuovi esercizi che, di fatto, diventerà una piazzetta del centro storico a tutti gli effetti. Deve passare il benestare della Sovrintendenza ma non credo ci siano dei problemi in tal senso». L’obiettivo è sbloccare nel più breve tempo possibile la situazione. «Nei prossimi giorni avremo un confronto anche con gli operatori coinvolti e con quelli del mercato per renderli edotti – assicura l’assessora – ma noi contiamo, entro la fine dell’anno, di portare a termine questo risultato in modo tale che non ci siano più vincoli». Così facendo si mira a dare una risposta concreta agli esercenti. «Si supererà il problema legato alla legge regionale che impone dei forti limiti a chi somministra, quindi alla mescita, facendo rivivere una piazza che, già cinque anni fa, abbiamo voluto riqualificare attraverso ingenti lavori che sono stati fatti. Vogliamo portare a casa il risultato». Le novità non sono esaurite. «Verranno rifatti i bagni sia sul lato sinistro che destro – conclude - parte quest’ultima rispetto alla quale è stato individuato uno spazio».