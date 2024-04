Forlì, supermercato cambia proprietà e passa ai cinesi: allarme dei sindacati

Nuovo passaggio di proprietà e rinnovate preoccupazioni per i dipendenti del Crai di via Balzella. Già protagonisti nel 2020 del cambio da supermercato Auchan al marchio Crai, dal prossimo primo maggio il punto vendita diventerà del marchio cinese Mood Maison Srl e per i 21 dipendenti (sono attualmente 23, ma due si sono dimessi per pensionamento o per aver trovato un’altra occupazione) che dovrebbero rimanere a lavorare nella struttura, c’è apprensione per la perdita delle professionalità acquisite nel corso degli anni. Perché dal supermercato a quello che dovrebbe essere un mercatone con solo un 10% riservato agli alimentari e tutto in scatola, coloro che svolgevano un ruolo nel Crai non potranno continuare a farlo sotto la nuova proprietà. Ci sono già stati degli incontri e giovedì prossimo ne è previsto un altro, tra sindacati (Fisascat Cisl, Uiltucs e Filcams Cgil), vecchia e nuova proprietà, per cercare di fare chiarezza sul futuro dei lavoratori.

