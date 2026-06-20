Forlì, Superenalotto: vinti oltre 72mila euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso numero 98 di venerdì 19 giugno, con il Jackpot che arriva a 182,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera sabato 20 giugno 2026. È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 72.123,89 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Forlì presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Il Duomo situato in Corso Garibaldi, 77. La combinazione vincente è stata: 14 – 18 – 25 – 69 – 81 – 89 – J 11 – SS 69.