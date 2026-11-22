Continua a tenere banco il futuro del Ronco Lido. Dopo la presa di posizione promossa nei giorni scorsi dal Comitato di quartiere, anche il Gruppo consiliare del Partito Democratico interviene sulla vicenda per denunciare la mancanza di trasparenza e i continui rinvii che stanno segnando la riqualificazione dell’impianto.

Nel mirino dell’opposizione finisce innanzitutto il cronoprogramma dei lavori, finanziati con milioni di euro provenienti da Pnrr, Regione e Comune. Nonostante le rassicurazioni istituzionali - compresa la visita in cantiere effettuata dalla Giunta al completo a metà ottobre, bollata dai dem come una «specie di inaugurazione anticipata a beneficio dei flash» - la consegna dell’opera resta lontana. Dopo aver saltato le scadenze della scorsa primavera e di fine agosto, resta ora forte l’incertezza sul rispetto del nuovo termine fissato per la fine dell’anno, senza che siano mai state chiarite le cause dei rallentamenti.

A preoccupare il Pd non è però solo lo stato del cantiere, ma anche l’assenza di dettagli sul futuro piano di gestione. Secondo i consiglieri dem, l’Amministrazione avrebbe finora fornito solo indicazioni sommarie e contraddittorie, lasciando irrisolti due nodi cruciali: la sostenibilità economica per il futuro gestore e il mantenimento di spazi e servizi gratuiti per i residenti, essenziali per preservare la vocazione sportiva e di aggregazione sociale della struttura. A questo si aggiungono le incognite legate alla viabilità e ai parcheggi, soprattutto in relazione all’accesso su via Emilia e all’aumento del flusso di visitatori previsto.

Il Gruppo consiliare lamenta infine il mancato coinvolgimento della cittadinanza e delle istituzioni. Le promesse di convocare assemblee pubbliche nel corso del 2026 e di illustrare il progetto in commissione consiliare sarebbero rimaste disattese, alimentando un clima di sfiducia e malumore tra gli abitanti del Ronco sul destino di un bene identitario per l’intero quartiere.