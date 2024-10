Forlì, sul palco contro la violenza di genere

Al termine di ogni rappresentazione teatrale in cui viene interpretata la violenza consumata tra le mura domestica sulla pelle delle donne, sono immancabilmente tante le spettatrici che si avvicinano alle quinte per chiedere aiuto. Cittadine che si rivedono in quelle storie narrate attraverso il teatro ma tanto brutali quanto solo la realtà riesce ad esserlo. Si chiama non a caso “Per dire no!” lo spettacolo che venerdì 8 novembre sarà ospitato dal Naima di via Somalia 2. Nel corso del 2023, dati aggiornati alla fine di ottobre, sono state 108 le donne vittime di violenza e maltrattamenti che si sono rivolte al Centro Donna per un totale di 283 accessi. Numeri che restituiscono una reale fotografia di quanto il fenomeno sia presente anche sul territorio forlivese e che rappresentano l’allarme che si concretizza, ogni giorno, nelle segnalazioni che arrivano al centro antiviolenza. La fascia d’età maggiormente coinvolta rimane quella tra i 25 e i 45 anni, anche se sono in aumento le donne comprese tra i 18 e i 24 anni e quelle di età superiore ai 45 anni. Sul totale dei 283 accessi al Centro Donna del 2023, 197 sono donne con figli e 167 le italiane, mentre 116 le straniere.