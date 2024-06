Forlì, successo per la Rocca di Caterina

In circa due mesi, sono state 15mila le persone che hanno visitato la Rocca di Caterina da quando, il 13 aprile scorso, ha riaperto le proprie porte alla città con le visite nel weekend e nei festivi. Numeri destinati ad aumentare velocemente in questi giorni quando si terranno le serate clou del Festival di Caterina. Giovedì erano oltre 500 le persone che hanno assistito allo spettacolo dedicato a Raffaella Carrà spostato, solo per il rischio di maltempo, al teatro “Diego Fabbri”. «È la quinta edizione dell’arena estate, la prima che si svolge in Rocca – spiega Stefano Benetti, responsabile del servizio cultura del Comune di Forlì – grazie al fatto che lo spazio è stato recuperato dall’Amministrazione in carica. Si tratta di un cartellone estivo, che dura fino al 31 agosto, che prevede eventi musicali, spettacoli, cultura e cinema. In tutto 46 eventi con 30 associazioni coinvolte che esprime anche un altro significato. È il prosieguo naturale della riapertura della Rocca non solo come monumento da visitare ma anche come luogo di intrattenimento. Non a caso, una parte della Rocca di Ravaldino è dedicata allo spettacolo, luogo di tutti e per tutti aperto e dinamico».

