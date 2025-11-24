Forlì, successo per la corsa solidale al Parco Urbano: oltre 300 partecipanti contro il tumore al pancreas

Domenica 23 novembre, Forlì Trail ASD e Pancrea ODV sono riuscite nell’impresa di fare squadra in occasione della Settimana di Sensibilizzazione delle Malattie Pancreatiche, organizzando un evento podistico non competitivo al Parco Urbano “Franco Agosto” di Forlì.

Alle 9.30, complice una limpida giornata di sole, circa 300 partecipanti si sono presentati sulla linea di partenza per correre su due percorsi, da 10 e 5 chilometri, all’interno del parco e lungo l’argine del fiume Montone fino a Vecchiazzano e ritorno.

L’iniziativa aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere il progetto “Facciamo squadra per la cura del pancreas”, in partenza nel 2026. Il programma prevederà la realizzazione di percorsi personalizzati e gratuiti di attività fisica e fisioterapia dedicati ai pazienti affetti da tumore del pancreas in cura presso gli ospedali di Forlì e Cesena, su segnalazione degli specialisti, per accompagnarli nel loro percorso terapeutico.

A unire Forlì Trail ASD e Pancrea ODV sono gli stessi obiettivi: promuovere l’importanza dell’attività fisica per migliorare la qualità di vita di tutti — con o senza malattia — sensibilizzare sulle patologie che possono colpire il pancreas e l’apparato digerente e diffondere una maggiore consapevolezza sul ruolo dell’alimentazione, sia nello sport sia durante le cure.

Durante la corsa e la camminata, così come all’arrivo e all’interno dei pacchi gara, i partecipanti hanno potuto apprezzare prodotti d’eccellenza del territorio forniti da aziende locali. Nei punti ristoro, allestiti lungo il percorso e al traguardo, sono stati offerti alimenti selezionati e attenti alla qualità delle materie prime, messi a disposizione da realtà come Panificio di Camillo, Caseificio Mambelli, Gardini Cioccolato e Orogel.

In collaborazione con la dottoressa Katia Guernaccini, già coinvolta nello studio delle combinazioni alimentari per i ristori, i pacchi gara e i premi della Tin Bota Half Marathon, anche in questa occasione sono stati proposti cibi ad alto valore nutrizionale, adeguati all’attività fisica e ispirati ai principi della dieta mediterranea.