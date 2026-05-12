Forlì, studenti e prof di Bourges ospiti per una settimana tra lezioni, teatro e frisbee

FORLI’. Il legame storico tra Forlì e la città francese di Bourges si rinnova nel segno delle giovani generazioni. Nei giorni scorsi, l’Assessore alle Politiche Internazionali Kevin Bravi ha accolto presso il Palazzo Comunale una delegazione di studenti e insegnanti provenienti da Bourges, protagonisti di un intenso scambio culturale con l’Istituto Comprensivo 2 “Irene Ugolini Zoli”, Scuola Secondaria di primo grado “Marco Palmezzano”.

«La vostra presenza qui non è solo un momento simbolico, ma la prova concreta di un’amicizia che lega le nostre città sin dal 1987», ha dichiarato l’assessore durante il saluto ufficiale. «Vedere questi giovani conoscersi e collaborare è la risposta più bella a chi pensa che l’Europa sia solo burocrazia. Sono i rapporti umani, lo scambio culturale a costruire l’Unione Europea e voglio ringraziare sentitamente l’IC2 e le sue insegnanti per l’impegno costante nel perseguire tale obiettivo».

La delegazione francese ha trascorso una settimana nella nostra città, partecipando a numerose attività appositamente organizzate dall’Istituto forlivese, tra cui lezioni in aula, uno spettacolo teatrale bilingue e una gara di frisbee presso il parco di via Dragoni.

L’incontro in Municipio è stato anche un importante momento di condivisione tra gli studenti. «Sono stato contento di rivedere gli amici italiani che abbiamo conosciuto l’anno scorso», ha dichiarato uno degli studenti di Bourges, a riprova di come siano i rapporti umani a costruire realmente l’Unione Europea.

Lo scambio tra gli istituti scolastici si inserisce nel più ampio quadro di cooperazione promosso dai Comuni di Forlì e Bourges, volto a costruire una visione comune europea partendo proprio dal dialogo tra i cittadini di domani.