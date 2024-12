Forlì, studente a scuola con il coltello: due ragazze lo segnalano e sono minacciate

Uno studente porta un coltello a scuola, due compagne di classe segnalano alla coordinatrice e alla dirigente l’episodio e per questo diventano vittime delle costanti minacce da parte del gruppo di amici del ragazzo.

Questo è quanto accaduto nei giorni scorsi in un istituto superiore di Forlì, dove al centro della vicenda sono coinvolti diversi minorenni.

Ma andiamo con ordine. E’ il 25 novembre scorso quando una studentessa scopre che un compagno ha portato con sé un coltello e lo segnala alla rappresentante di classe degli studenti che in quel momento, però, non è presente alle lezioni. D’accordo con l’amica e i genitori, decide di segnalare il fatto alla coordinatrice che a sua volta informa la dirigente dell’istituto. Immediatamente gli studenti sono stati convocati in presidenza con le famiglie. Da allora per le due ragazze è iniziato il calvario.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola