Forlì, strappa la catenina d’oro dal collo di un minorenne e la indossa al parco: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Forlì, hanno arrestato un giovane extracomunitario quale presunto autore di “rapina aggravata”. Intorno alle 20 di mercoledì scorso era giunta una segnalazione alla centrale operativa di Corso Mazzini per una rapina perpetrata ai danni di un giovane studente forlivese. I Carabinieri giunti sul posto hanno contattato il ragazzo, un minorenne, che ha riferito che l’episodio era avvenuto alcuni minuti prima, mentre si trovava nel parcheggio dell’impianto sportivo di via Campo di Marte, e ad un certo punto ha visto sbucare un giovane nordafricano, che si è avvicinato a lui e che dapprima lo ha spintonato e bloccato, quindi gli ha strappato violentemente la collanina in oro che indossava al collo, per poi dileguarsi velocemente in direzione di piazzale della vittoria. Grazie alla dettagliata descrizione i Carabinieri sono riusciti ad individuare e a bloccare il giovane fuggitivo nei pressi dell’ingresso del parco della Resistenza di piazzale della Vittoria. Nella circostanza l’extracomunitario è stato sorpreso con al collo la catenina in oro poco prima sottratta alla vittima, che è stata sequestrata per la successiva restituzione all’avente diritto. A seguito delle percosse subite il giovane studente è dovuto ricorrere alle cure sanitarie per contusioni multiple, giudicate guaribili con alcuni giorni di prognosi.

L’autore della rapina è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, condotto presso la Casa Circondariale di Forlì in attesa dell’udienza di convalida.

Nella giornata successiva il Giudice del Tribunale ha convalidato il fermo e disposto l’applicazione della misura cautelare in carcere.