Forlì, straniero urla “Allah Akbar” durante processione religiosa

Momenti di tensione domenica sera durante la processione-pellegrinaggio giubilare fino alla Cattedrale in occasione della Madonna del Carmine. Uno straniero, in via delle Torri, al passaggio del centinaio di persone che stavano seguendo l’immagine sacra guidate dal vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro Livio Corazza ha urlato più volte “Allah Akbar”, espressione araba che significa “Dio è il più grande” o “Allah è il più grande”. Una frase che non è sfuggita ai tanti presenti che dalla chiesa del Carmine stavano camminando verso la Cattedrale. Il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, presente alla manifestazione con la famiglia, ha chiesto alla Polizia locale di identificare il soggetto. Una sorta di sfida verso la processione religiosa che faceva parte delle celebrazioni per la Madonna del Carmine.