Strage di polli sulla via Bidentina a Forlì. Almeno 2mila animali sono morti questa mattina dopo che il camion che li trasportava si è rovesciato su un lato. La carreggiata è stata invasa da bestiole morte o agonizzanti, ma anche da quelle sbalzate fuori da due cassoni che si sono adagiati sui fianco. Il mezzo pesante, dopo che il conducente ne aveva perso il controllo, ha anche colpito un ciclista, rimasto ferito con traumi di media gravità, non tali comunque da metterne in pericolo la vita.