Forlì, strade provinciali, ecco gli interventi del 2024

Nell’anno 2022 la Provincia di Forlì-Cesena ha investito sulle strade del territorio forlivese 2 milioni di euro in lavori di manutenzione, asfaltatura e segnaletica orizzontale. Gli interventi hanno riguardato 18 strade provinciali per un’estensione complessiva di circa 25 km (in superficie di pavimentazione asfaltata 150.000,00 mq). Sempre per quanto riguarda il territorio forlivese, nel 2023 la Provincia ha investito 2 milioni e mezzo di euro in lavori su 26 strade provinciali attraverso 5 diversi canali di finanziamento.

Il programma delle manutenzioni stradali per il 2024 per l’area forlivese è stato validato dagli uffici e dai consiglieri delegati. Per il terzo anno consecutivo vengono investite somme ingenti in asfalti per recuperare i disagi ereditati da anni di mancati investimenti e finanziamenti, con l’obiettivo di passare dagli interventi dettati dalle emergenze alle priorità determinate da una programmazione strutturale.