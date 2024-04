Forlì, “Storie infinite festival” fa il pieno

Grande successo per la prima edizione di “Storie infinite festival”, organizzata alla Fabbrica delle candele da Storie Infinite-Art Factory con la collaborazione di Associazione Compagnia Bella. La manifestazione dedicata al genere fantastico, declinato tanto nei suoi sottogeneri (fantasy, fantascienza, horror, weird) quanto nei suoi linguaggi espressivi (libri, film, arte visiva, giochi da tavolo e di ruolo) si è conclusa ieri dopo tre giorni di eventi e ha riscosso una partecipazione che è andata oltre le aspettative anche degli organizzatori. «Sinceramente come prima edizione – ammette Lorenzo Crescentini, direttore artistico del festival e organizzatore insieme ad Emanuela Valentini, socia di Storie Infinite-Art Factory – ci aspettavamo 300 persone in tre giorni, invece solo giovedì ci sono state 500 persone e oggi (ieri, ndr) ne sono previste altrettante. La prima giornata di mercoledì tra il feriale e il maltempo ci saranno state cento persone. E’ venuta a trovarci anche l’assessora Paola Casara che ci ha fatto i complimenti. L’idea è quella di riprororre il festival il prossimo anno e allargare l’offerta, visto che con una breve campagna di promozione abbiamo avuto questi risultati. Pensiamo di poter tranquillamente triplicare il programma e spettatori».

