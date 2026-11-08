Forlì, storica insegna militare: conclusa l’opera di restauro

Forlì
  • 08 novembre 2026
La targa ammalorata in via Palazzola al civico 72 foto fabio blaco
La targa ammalorata in via Palazzola al civico 72 foto fabio blaco

Concluso il restauro della storica insegna militare riapparsa alcuni anni fa in centro storico. Com’è noto, al civico 72 di via Palazzola c’è un frammento di memoria locale che sta letteralmente svanendo sotto il peso degli anni. Si tratta della scritta “Cavalleggeri di Monferrato III Squadrone Selleria I Plotone”, riemersa nel 2010 durante i lavori di recupero della facciata dell’edificio su cui era stata dipinta, verosimilmente nei primi anni dell’Unità d’Italia.

A causa dell’esposizione alle intemperie, la targa era ormai illeggibile e sul punto di svanire. Poi è uscito l’appello del “Corriere Romagna” e l’amministratore del condominio, Claudio Penso, ha deciso di intervenire a sue spese, affidandone il recupero alla ditta Materia Restaura di Forlì. «Sostanzialmente – come si evince dalla relazione tecnica dell’intervento – occorre procedere all’eliminazione del deposito dalle tracce di cemento incongrue, preconsolidamento della superficie, gravemente ammalorata a causa dell’esposizione e del degrado antropico, stuccatura delle lacune, fratture e fessure, ripresa del colore bianco calce del fondo, ritocco pittorico leggero della scritta, trattamento consolidante ed idrorepellente». Il lavoro, svolto a regola d’arte e a tempo di record, è terminato.

La storia

Il Reggimento Cavalleggeri di Monferrato (13º) nacque il 3 gennaio 1850 in Piemonte, riunendo i tre squadroni di Guide a Cavallo istituiti il 12 settembre 1848. La targa si riferisce ad una sezione di supporto (la cura delle selle), mentre il fregio è relativo alla cavalleria leggera da ricognizione. Probabilmente c’era anche uno squadrone (compagnia), o gruppo squadroni (battaglione), se non un reggimento completo a Forlì, ma è tutto da dimostrare. Visto che il 13° Cavalleggeri non ha mai avuto una sede ufficiale in città, viene spontaneo credere che fosse in qualche modo legato alla 56° Divisione “Casale”, erede dell’11° Reggimento di Fanteria, noto anche come i Gialli del Calvario, che assieme al 12º di stanza a Cesena formava la Brigata Monferrato e che fu sciolto al termine del secondo conflitto mondiale.

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