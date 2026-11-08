Forlì, storica insegna militare: conclusa l’opera di restauro

Concluso il restauro della storica insegna militare riapparsa alcuni anni fa in centro storico. Com’è noto, al civico 72 di via Palazzola c’è un frammento di memoria locale che sta letteralmente svanendo sotto il peso degli anni. Si tratta della scritta “Cavalleggeri di Monferrato III Squadrone Selleria I Plotone”, riemersa nel 2010 durante i lavori di recupero della facciata dell’edificio su cui era stata dipinta, verosimilmente nei primi anni dell’Unità d’Italia.

A causa dell’esposizione alle intemperie, la targa era ormai illeggibile e sul punto di svanire. Poi è uscito l’appello del “Corriere Romagna” e l’amministratore del condominio, Claudio Penso, ha deciso di intervenire a sue spese, affidandone il recupero alla ditta Materia Restaura di Forlì. «Sostanzialmente – come si evince dalla relazione tecnica dell’intervento – occorre procedere all’eliminazione del deposito dalle tracce di cemento incongrue, preconsolidamento della superficie, gravemente ammalorata a causa dell’esposizione e del degrado antropico, stuccatura delle lacune, fratture e fessure, ripresa del colore bianco calce del fondo, ritocco pittorico leggero della scritta, trattamento consolidante ed idrorepellente». Il lavoro, svolto a regola d’arte e a tempo di record, è terminato.