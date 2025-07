Forlì Stefano Bonaccini il 3 luglio alla Festa de l’Unità di San Martino in Strada

Proseguono le Feste de l’Unità sul territorio forlivese: a San Martino in Strada da giovedì 3 a sabato 5 luglio, nell’Area della Polisportiva Sammartinese (viale dell’Appennino, 657), ospiti politici, musica e cucina romagnola. Ogni sera dalle 19 sarà aperto lo stand gastronomico, con piatti della tradizione romagnola, e dalle 21:30 intrattenimento musicale.

L’apertura della festa è affidata all’europarlamentare Stefano Bonaccini: appuntamento sul tema “Dall’Europa ai territori” giovedì 3 luglio alle 20:30, introdotto dal segretario del circolo Francesco Bratti, modera Marco Celli, Segretario Movimento Federalista Europeo Emilia-Romagna. Dopo i saluti di Enrico Monti, segretario territoriale del PD Forlivese, seguirà la musica dei Reckless.

Venerdì 4 luglio alle 19:30 “Attiviamoci!”, un dialogo con il Gruppo consiliare del Pd Forlì, poi la musica di Sofia & Ale band.

Sabato 5 luglio, alle 19:30, si parla di “Cultura, comunità e politiche sociali per il nostro territorio”, nell’incontro con l’assessora regionale a Cultura, Parchi e Pari opportunità, Gessica Allegni e la consigliera regionale Valentina Ancarani, vicepresidente della Commissione Parità, Diritti e Cultura. Modera Matteo Zattoni, membro della segreteria territoriale del Pd Forlivese; a seguire chiusura in musica con Gli alluvionati del Liscio. Tutti gli incontri saranno aperti dai saluti di Francesco Bratti, segretario del Circolo Pd San Martino in Strada.