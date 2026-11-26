FORLI’. Forlì è la sede “naturale” per la stazione dell’Alta velocità in Romagna. Sindaco Gian Luca Zattini e vicesindaco Vincenzo Bongiorno lo hanno ribadito ieri, mercoledì 25 novembre a Roma, in un incontro con i dirigenti di Rfi. Con presenti anche la parlamentare di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, che ne ha favorito la possibilità assieme al collega Galeazzo Bignami, l’amministratore unico e il direttore generale di Forlì multiservizi integrati, Francesco Caponetto e Claudio Maltoni.

Dunque continua il lavoro dell’amministrazione per «caldeggiare» la realizzazione dell’Alta velocità in Romagna, con la costruzione di una stazione tra Bologna e Rimini. Magari proprio a Forlì. «Stiamo lavorando con convinzione - confermano Zattini e Bongiorno - per fare in modo che la Romagna non perda la storica occasione, formidabile volano di sviluppo». E l’incontro a Roma con i vertici di Rfi è «un momento importante in questa direzione», con anche l’invito fatto loro a «un grande convegno in città sul tema Alta velocità» nei primi mesi del 2027, anno in cui ricorrono i 100 anni dell’attivazione dell’attuale stazione ferroviaria. Come ricordato da Rfi, l’intervento complessivo prevede la realizzazione di un tracciato con uno sviluppo complessivo di circa 780 chilometri, fino a Lecce, lungo la dorsale adriatica, con nuove stazioni e interconnessioni per il collegamento con la linea storica, articolato su sei lotti. Tra cui il lotto 1 Castel Bolognese-Rimini. La partecipata Fmi, spiegano i dirigenti, è a «piena disposizione» di Rfi per aiutare l’individuazione degli elementi tecnici ritenuti utili all’approfondimento». Forlì, insistono invece Zattini e Bongiorno, «si trova naturalmente in una posizione strategica e baricentrica per servire al meglio tutto il territorio» ed è «la sede ideale per la stazione medio Romagna», che, tra scalo merci Villa Selva, aeroporto Ridolfi e porto di Ravenna, «si inserirebbe in un contesto infrastrutturale estremamente favorevole». Comunque, concludono «l’obiettivo prioritario è di rimanere parte attiva di un vincente sistema Romagna, come abbiamo sempre fatto fino ad ora».