Forlì, Star-T-Hub: ecco i 6 progetti premiati

Grande successo di partecipazione per la III Edizione di Star-T Hub, l’evento annuale della community Hub@Fo che il 25 novembre 2025 ha illuminato lo Spazio Santa Lucia in corso della Repubblica 77 Forlì. La manifestazione, dedicata al protagonismo giovanile e allo sviluppo di nuove idee d’impresa, ha registrato la presenza di oltre 160 partecipanti, tra giovani aspiranti imprenditori, partner, istituzioni e cittadini, confermandosi un appuntamento cruciale per l’innovazione territoriale.

Il momento centrale dell’evento è stato la cerimonia di premiazione del Trofeo Hub@Fo, ideato e prodotto dagli stessi ragazzi della community, a 6 progetti d’impresa giudicati pronti per il go to market. I giovani sono stati premiati dall’assessora alle Politiche Giovanili, Paola Casara.

Tra le 6 Star-T di Hub@Fo sono stati premiati i progetti: Ozio ArtCafè di Sara Silvestroni per il benessere creativo e la rigenerazione sociale; il sistema stampa 3D Sil-Tech di Andrea Silimbani per la precisione tecnica e l’innovazione artigianale; la postazione ergonomica Nova di Costantin Florea per l’innovazione funzionale e la visione del lavoro del futuro; l’atelier Makejani di Janina Halatova per la creatività sostenibile e la trasformazione dello scarto; l’approccio Fotografia consciente di Luca Casadei per l’empatia, la consapevolezza e la narrazione personale; il servizio Bikeespresso di Davide Fornieri per la mobilità sostenibile e la valorizzazione del territorio.