Forlì. «Stanze in affitto a oltre 700 euro al mese». Anche gli studenti a Roma con la Cgil per la manifestazione nazionale

«Siamo stanchi dei prezzi che aumentano mentre le borse di studio rimangono ferme. Gli studentati privati forlivesi superano i 700 euro al mese per una stanza singola. Rendiamoci conto che questi non sono prezzi pagabili, non sono costi che può sostenere una famiglia. Viviamo in una precarietà diffusa, strutturale e contro questa sono d’aiuto solo investimenti strutturali, ma per questo serve la volontà politica che al momento non vediamo».
È questa la dura denuncia fatta Melanie Giovanazzi, rappresentante Unione degli Universitari (Udu) che porterà la realtà ad aderire alla manifestazione nazionale di sabato 17 ottobre a Roma. Un appuntamento che ha già raccolto 300 adesioni da tutta la provincia per cercare di portare al centro dell’agenda politica diversi temi tra i quali emergenza salariale, pace, diritti e giustizia sociale. Cgil Forlì Cesena e La Via Maestra invitano lavoratori, pensionati, giovani e associazioni a partecipare. La richiesta mossa è quella di impegni concreti di attuazione della Costituzione: l’emergenza numero uno è quella salariale e dei redditi a fronte di un costante aumento dei prezzi dei carburanti, delle bollette e della spesa.