Forlì, stalking all’ex compagna con minacce e telefonate moleste: per un 50enne scatta il braccialetto elettronico

Violenze verbali, minacce dirette a casa ed esasperanti telefonate a raffica a qualsiasi ora. Un incubo iniziato a luglio e terminato nei giorni scorsi, quando i Carabinieri della Stazione del Ronco hanno notificato a un 50enne italiano un’ordinanza di misura cautelare coercitiva emessa dal Gip del Tribunale di Forlì, su richiesta della Procura della Repubblica locale. Per l’uomo, accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, sono scattati il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico.