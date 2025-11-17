Forlì, stagione di teatro e scuola: si alza il sipario

Accademia Perduta/Romagna Teatri e il teatro “Piccolo” di Forlì inaugurano una nuova, ricca e articolata rassegna di spettacoli teatrali interamente dedicata alle scuole della città. Un progetto che mira a portare il teatro tra i banchi, offrendo agli studenti un’occasione unica di crescita, riflessione e divertimento. Nove gli spettacoli in programma, per un totale di 19 repliche, che animeranno il palcoscenico forlivese fino a maggio 2026. La rassegna è pensata per un pubblico ampio, che spazia dai bambini delle scuole dell’Infanzia agli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di I grado.

La stagione si apre martedì e mercoledì con un appuntamento di grande spessore per le scuole Secondarie di I grado. Il Css di Udine presenta “Giovanni Livigno, ballata per piccione solista. Ispirato al celebre Jonathan Livingston”, lo spettacolo di Roberto Anglisani è un’opera poetica e potente che non teme di affrontare temi complessi e attuali come l’identità, il bullismo e la violenza, incoraggiando a credere nei sogni e nel coraggio di essere sé stessi. La giovane formazione “Progetto g.g.” sarà in scena, dal 24 al 26 febbraio, con “Rosaluna e i lupi”, spettacolo prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri, che il 2 marzo presenta la nuova produzione “Magma. Un’avventura claustrocomica”, uno spettacolo della Compagnia del Buco la cui cifra artistica è la clownerie. Con “Il sogno di Tartaruga”, il 10 e 11 marzo, la compagnia “Il Baule Volante” racconta una favola proveniente dall’Africa. La rassegna prosegue con due nuove produzioni di Accademia Perduta: “Il vestito nuovo dell’Imperatopo” della compagnia “Tcp tanti cosi progetti” (24-26 marzo) e “L’oca Lucia” di Vladimiro Strinati (9-10 aprile).

Il Teatro Perdavvero sarà poi in scena, dal 21 al 23 aprile, con “Sorpresa! Un incontro senza parole”, un’altra nuovissima produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri, spettacolo per Materne e scuole Primarie. Il 28 aprile si prosegue con “Codice Pin.Occhio” della compagnia Pantakin. Chiude la rassegna, il 7 e 8 maggio, “Charlie”, spettacolo del Teatro Città Murata. Inizio spettacoli alle 9.30. Biglietti 5 euro. Informazioni e prenotazioni telefoniche ai numeri 0543.64300 e 0543.26355.