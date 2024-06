Forlì, spray al peperoncino al market: tre intossicati

Due cassiere e un cliente del Famila di via Bentivoglio finiti all’ospedale per essere entrati in contatto con spray al peperoncino spruzzato da uno straniero che stava litigando con un altro uomo all’esterno dell’esercizio. La sostanza è penetrata nei locali dell’attività pubblica quando si sono aperte le porte per l’ingresso e l’uscita dei clienti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco anche con la squadra Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per verificare la situazione dell’aria nel supermercato dopo che era stato evacuato. Gli uomini dell’Arma stanno cercando di ricostruire quanto accaduto mercoledì sera poco dopo le 19. Pare che due ragazzi di nazionalità straniera stessero litigando e ad un certo punto uno dei contendenti abbia preso la bomboletta con lo spray al peperoncino e l’abbia spruzzata verso il rivale. In quei secondi si è però aperta la porta del Famila e la sostanza è entrata nei locali raggiungendo subito due cassiere e un cliente che erano a ridosso dell’ingresso