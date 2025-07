Forlì, sposta la sua moto per evitare la confisca e becca una denuncia

Sposta la sua moto per evitare la confisca e viene denunciato. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Forlì, in particolare del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni di Ronco e San Martino in Strada, hanno denunciato un automobilista per “guida in stato di ebbrezza” poiché, a seguito di sinistro stradale (in cui non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo), è stato sottoposto ad accertamento etilometrico, risultando con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Stesso destino per un giovane per “detenzione di sostanze stupefacenti” poiché, in occasione dei controlli, svolti nei parchi pubblici cittadini, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish, sostanza che è stata sottoposta a sequestro.

Denunciato anche un uomo per “sottrazione di cose sottoposte a sequestro” e “violazione colposa dei doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro”, per avere spostato la propria moto - sottoposto a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa - in un luogo diverso da quello in cui doveva custodirlo, non consentendo la successiva confisca disposta dalla Prefettura di Forlì-Cesena.

Infine, denunciato un ragazzo per “porto di armi od oggetti atti ad offendere”, poiché, nel corso di un controllo in una piazza cittadina, trovato in possesso di un attrezzo atto ad offendere, con lama di medie dimensioni, sottoposto a sequestro penale.