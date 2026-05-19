Forlì, sport per tutti al campo “Gotti”

Lo sport forlivese compie un passo decisivo verso la piena inclusività, dimostrando come il superamento delle barriere architettoniche possa diventare una realtà concreta e quotidiana. Martedì, alle 18, il campo “Gotti”, in via Campo di Marte, inaugurerà ufficialmente la nuova area dedicata al Calisthenics Inclusivo, un impianto all’avanguardia concepito per accogliere atleti di ogni livello e con qualsiasi abilità.

La struttura rappresenta il fiore all’occhiello di una serie di progetti ideati e realizzati dal Centro provinciale sportivo Libertas e dalla Libertas Atletica Forlì, che gestiscono l’impianto dal settembre 2024. Sviluppata su una superficie di 160 metri quadrati interamente ricoperta di pavimentazione in colato anti-trauma, la nuova area si compone di 26 postazioni di lavoro studiate per allenarsi in totale sicurezza e autonomia. La vera eccellenza, unica nel suo genere sul territorio, è rappresentata da 10 postazioni dedicate esclusivamente alle persone con disabilità. La particolare disposizione modulare consentirà la presenza simultanea di 21 atleti, di cui ben 9 con disabilità, favorendo una reale integrazione sul campo.

L’area calisthenics è solo il primo tassello di un più ampio piano di riqualificazione del campo di atletica “Gotti”. È infatti già in fase di progettazione il nuovo “Percorso vita”, un circuito immerso nell’area verde esterna alla pista di atletica, dedicato al benessere di bambini e terza età.

«Grazie alla collaborazione con partner lungimiranti come il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Italbonifiche, Bcc, Crédit Agricole, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Dama, M2, Aci e Fuori Misura, il “Gotti” si trasforma in un presidio sociale e sportivo all’avanguardia», dichiarano i presidenti Mauro Camorani (Centro provinciale sportivo Libertas) e Davide Drei (Libertas Atletica).

Il taglio del nastro avverrà alla presenza del vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza, del sindaco Gian Luca Zattini e dell’assessore allo Sport Kevin Bravi.

Il programma prevede l’esibizione di Federico Mengozzi, pluricampione italiano di Muscle-Up e Dip, insieme agli atleti Libertas e ai bambini della Scuola di atletica. Al termine, verrà offerto un ristoro a tutti i partecipanti.